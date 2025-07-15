تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريابت الجماعية بإستاد مختار التتش بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للاعبيه والتي أستمرت 18 يوماً.

وشهد المران تواجد الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي مؤخرا وهي ياسين مرعي ومحمد شكري بجانب احمد رمضان بيكهام الذي تم تحويل اعارته لشراء نهائي وكذلك محمد شريف العائد من رحلة إحتراف بجانب الصفقات التي شاركت في كأس العالم للاندية وهي أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفي العش ومحمد علي بن رمضان.

وسيعقد الاسباني ريبيرو جلسة مع لاعبية اليوم بهدف الإتفاق علي برنامج الإستعداد للموسم الجديد الذي سيكون قياسات بدنية وفحوصات طبية ثم تدريبات بدنية حتي يوم الجمعه المقبل للسفر الي مدينة طبرقة لخوض معسكر مغلق هناك .

وستكون قائمة الأهلي في الموسم الجديد مكونه من 28 لاعب وهم محمد الشناوي ومحمد سيحا مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف لحراسة المرمي ومعهم أشرف داري وياسر ابراهيم ومصطفي العش واحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومحمد هاني وعمر كمال وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأحمد رضا واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور ومحمد مجدي افشة ومحمود حسن تريزييجه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وأحمد مصطفي زيزو وحسين الشحات ووسام أبوعلي وجينيك جارديشار ومحمد شريف .

وسيتم قيد كل من محمد عبدالله وأحمد عابدين وأحمد خالد كباكا وعبدالله بستانجي في فريق 2005 ، بينما سيظل كل من محمد ياسر ورضا سليم وكريم نيدفيد في إنتظار مفاوضات رحيلهم بالساعات المقبلة ، فيما أقترب أحمد عبدالقادر من الأنتقال رسميا الي الحزم السعودي في صفقة بيع نهائي.

