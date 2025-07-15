شوبير يكشف عن لاعب جديد طلب تعديل عقده في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن لاعب جديد يطلب تجديد عقده مع النادي الأهلي قبل بداية الموسم.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته : عدد كبير من اللاعيبه طلب تعديل عقده والأسعار زادت بشكل كبير وغير منطقي حتى لو طلبات المعيشة زادت ولكن ليس لهذا الحد.

وألمح شوبير لتصريحات سابقة من المحللين الرياضين الذين أكدوا أن أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من مليون جنيه في الموسم الواحد.

في سياق أخر عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريابت الجماعية بإستاد مختار التتش بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للاعبيه والتي أستمرت 18 يوماً.

وشهد المران تواجد الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي مؤخرا وهي ياسين مرعي ومحمد شكري بجانب احمد رمضان بيكهام الذي تم تحويل اعارته لشراء نهائي وكذلك محمد شريف العائد من رحلة إحتراف بجانب الصفقات التي شاركت في كأس العالم للاندية وهي أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفي العش ومحمد علي بن رمضان.

وسيعقد الاسباني ريبيرو جلسة مع لاعبية اليوم بهدف الإتفاق علي برنامج الإستعداد للموسم الجديد الذي سيكون قياسات بدنية وفحوصات طبية ثم تدريبات بدنية حتي يوم الجمعه المقبل للسفر الي مدينة طبرقة لخوض معسكر مغلق هناك .