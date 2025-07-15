جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد لجنة المجلس الأعلي للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة ان لجنة المجلس الأعلى الجامعات تكونت من الدكتور علاء عبد العاطي شبكة الجامعات المصرية، الدكتور محمود بدر محمد من الشئون القانونية للمجلس الأعلى للجامعات والمهندس محمد عطية شبكة الجامعات المصرية وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات ،وأضاف ان وفد المجلس الأعلي للجامعات قام بتفقد لجان الاختبارات واشادوا بالإجراءات المتبعة في إجراءات الاختبارات .

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عميد الكلية إلى أن تم توزيع أماكن اللجان في أماكن تتناسب لإجراء الاختبارات و تجهيز سيارة اسعافات طول فترة إجراءات اختبارات القدرات من اجل توفير اكبر قدر من التأمين الطبي للإسعافات الأولية.

وهذا وقد أبدت لجنة المجلس الاعلى للجامعات إعجابها الشديد بالتزام كلية علوم الرياضة بالجامعة بالقواعد الواردة من المجلس الأعلي للجامعات لاجراء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد.