نائب رئيس جامعة بنها تواصل تفقد اختبارات القدرات بكليتي علوم الرياضة والفنون التطبيقية

واصلت الدكتور حيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث متابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي علوم الرياضة والفنون التطبيقية ، جاء ذلك بحضور وكلاء الكليتين.

وتفقدت نائب رئيس الجامعة لجان الاختبارات بالكليتين ، واستطلعت آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات ، مؤكدة علي حرص جامعة بنها توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي علي حرص جامعة بنها تطبيق معايير الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكليتين .

من ناحية أخري أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات كلية الطب البشري يرافقها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.