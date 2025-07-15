محمد شكري بعد عودته للأهلي: راجع بيتي في الوقت المناسب وأعد الجماهير ببذل كل جهد

أعرب محمد شكري، الظهير الأيسر العائد حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالعودة إلى "بيته"، مؤكدًا أن توقيت انضمامه جاء مناسبًا للغاية، وأنه عازم على إثبات نفسه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وقال شكري في أول تصريحاته الإعلامية عبر برنامج "ميركاتو" على راديو "أون سبورت إف إم": "الحمد لله عودتي للأهلي جاءت في وقت جيد. راجع لنادي كبير وراجع بيتي، وإن شاء الله أقدر أثبت نفسي الفترة الجاية وأكون لاعبًا أساسيًا".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الأهلي بدأت قبل نحو شهر عن طريق وكيله أحمد يحيى، إلا أنه فضل التركيز مع ناديه السابق سيراميكا كليوباترا حتى تنتهي الإجراءات الرسمية، مضيفًا: "بمجرد انتهاء المفاوضات، ذهبت إلى الأهلي ووقعت فورًا".

وتحدث شكري عن فترته مع سيراميكا، واصفًا إياها بأنها محطة مهمة في مسيرته، حيث اكتسب خلالها خبرات كبيرة وحقق إنجازات مهمة على المستوى الفني والجماعي، وتوّج بثلاث بطولات، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة ساهمت في تطوره وصقل موهبته.

وعن المقارنات مع نجم الفريق التونسي علي معلول، قال:

"المقارنات لا تزعجني، وكل لاعب له طريقته. علي معلول صنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، وأتمنى أن أسير على خطاه وأحقق إنجازاته".

كما كشف شكري عن أنه كان قريبًا من الانضمام للأهلي في الموسم الماضي، لكن الإصابة حالت دون إتمام الصفقة، مما دفعه للاستمرار مع سيراميكا حتى يستعيد مستواه المعهود.

وبشأن المنافسة في الموسم المقبل، قال: "الدوري سيكون قويًا للغاية في ظل وجود فرق مثل الزمالك وبيراميدز، لكن الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى، ونحن قادرون على حصد كل البطولات".

ولم يُخفِ دهشته من تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا، بل أشار إلى أن الفريق تطور كثيرًا ويضم عناصر قوية، متمنيًا لهم التوفيق في المستقبل.

واختتم شكري تصريحاته برسالة خاصة لجماهير الأهلي، قائلاً: "أطلب من جمهور الأهلي الدعم والمساندة.. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأقدم كل إمكانياتي داخل الملعب".