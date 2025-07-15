كريم الدبيس يكشف الفارق بين كولر وريبيرو

كشف كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن الفارق في التعامل خلال تواجد السويسري مارسيل كولر بالنادي الأهلي ومع الإسباني ريبيرو.

وقال كريم الدبيس في تصريحات إذاعية : كولر كان يراوغني دائما وحينما طلبت الرحيل أكد أنني لاعب مهم ورفض رحيلي ولكنه لم يمنحني فرصة في الملعب وكثيرا ما اخبرني بالمشاركة ثم يتراجع.

وأوضح : مع ريبيرو الوضع مختلف قليلا بعد كأس العالم تحدثت معه وطلبت المشاركة باستمرار ورد علي بإنني لاعب مهم ولكنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة بنسبة 100% وهذا سبب خروجي للإعارة.

وأردف: الأهلي بالنسبة لي حلم الطفولة.. وحينما فاوضني الأهلي كنت أمتلك عرضا من نادي بلجيكي ومزقت الورقة على الفور وطلبت الانضمام للأهلي وقتها كان ماجد سامي رئيس وادي دجلة متعجب من تصرفي.

وأختتم الدبيس حديثه : إنضمامي لسيراميكا كليوباترا خطوة للحصول على فرصة والمشاركة وقت أطول في المباريات وهدفي العودة لمنتخب مصر.