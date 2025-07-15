الحب انتصر.. انقضاء الدعوى بين حسام حسن وزوجته بعد التصالح

شهدت محكمة جنح العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، اليوم، انتهاء النزاع القضائي بين الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، وزوجته دان آدم، وذلك في القضية رقم 8670 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، بعد إقرار الطرفين بالتصالح، وصدور حكم بانقضاء الدعوى.

كان حسام حسن قد حصل في وقت سابق على حكم غيابي بحبس زوجته شهرا وكفالة 500 جنيه، في قضية اتهامه لها بالتعدي عليه بالضرب، إلا أن الطرفين قررا إنهاء النزاع وديا.

وقال محمد شمس، محامي دان آدم، إن المحكمة أقرت بالتصالح، رغم وجود دفوع قانونية قوية كانت قد تُسفر عن البراءة، إلا أن الأهم هو إنهاء الخلاف وعودة الاستقرار بين الزوجين، مؤكدًا أن العلاقة بينهما الآن "سمن على عسل".