شوبير يكشف عن موقف رضا سليم من البقاء في مصر

كشف الاعلامي أحمد شوبير موقف اللاعب رضا سليم نجم الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال شوبير عبر فيديو نشره :"في كذا عرض بالنسبة له سيراميكا ونادي زد ولسه مجاش لحد دلوقتي لكن حابب يقعد في مصر وإذا خرج هيخرج علي سبيل الإعارة".

وأضاف شوبير :"حاسس أن قصة أحمد القندوسي بتكرر وإنه هيكمل في مصر و أنا عندي قناعات كبيرة جدا بيه ".



أعلن مصدر داخل نادي الزمالك عن انتقال سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي البنك الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت جميع الاتفاقات مع مسؤولي البنك الأهلي بشأن الصفقة، موضحاً أن اللاعب لم يتواجد في معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية، تمهيداً لإنهاء إجراءات انتقاله بشكل نهائي.