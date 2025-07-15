خيسيوس: وافقت على تدريب النصر بسبب رونالدو

أكد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق، أنه قبل عرض النصر بسبب مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر السعودي، قد أعلن أمس الإثنين تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

وقال خيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وأضاف: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.

السوبر السعودي التحدي الأول لـ خيسوس

وسيكون كأس السوبر السعودي التحدي الأول للمدرب البرتغالي مع النصر، إذ يصطدم الفريق بالاتحاد، في نصف النهائي، الشهر المقبل.