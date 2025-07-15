خطوة جديدة تقرب صخرة ليفربول من ريال مدريد

تتزايد احتمالية انضمام الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول، إلى ريال مدريد هذا الصيف، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع الريدز.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على منصة “إكس”: “الاتفاق بين إبراهيما كوناتي وليفربول بشأن التجديد ليس قريبًا”.

كوناتي قد ينضم إلى ريال مدريد



وأضاف: “إذا ظهرت المزيد من التعقيدات في الأسابيع المقبلة وقرّر ليفربول بيعه هذا الصيف، فقد تكون هناك فرصة في اللحظات الأخيرة لريال مدريد”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول قد يضطر لبيع كوناتي هذا الصيف، حال عدم تجديد عقده، ويرى اللاعب أن ريال مدريد هو وجهته الوحيدة.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول، الصيف المقبل، ويدخل اللاعب الفترة الحرة في عقده مطلع العام القادم (2026).