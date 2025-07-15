دي بروين يبدأ مشواره مع نابولي استعدادًا للموسم الجديد.. أول ظهور للنجم البلجيكي في كاستل فولتورنو

انطلقت استعدادات نادي نابولي الإيطالي للموسم الجديد 2024-2025، وشهد اليوم الأول من التحضيرات الظهور الرسمي الأول للنجم البلجيكي كيفين دي بروين بعد انضمامه إلى صفوف الفريق هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن دي بروين خضع للفحوصات الطبية رفقة زملائه في معسكر الفريق التدريبي بمقر النادي في كاستل فولتورنو، وظهر وهو يمارس التمارين البدنية في صالة الألعاب الرياضية، في إشارة إلى جاهزيته للانخراط في برنامج الإعداد تحت قيادة الجهاز الفني.

ويُعد دي بروين واحدًا من أهم صفقات الميركاتو الصيفي لنابولي، حيث يأمل النادي في الاستفادة من خبراته الكبيرة في قيادة وسط الميدان، بعد سنوات حافلة بالإنجازات في الدوري الإنجليزي الممتاز، توّج خلالها بكل الألقاب الممكنة مع مانشستر سيتي.

ويُرافق دي بروين في قائمة المنضمين حديثًا للفريق حتى الآن المدافع الإيطالي لوكا ماريانوتشي، فيما يقترب كل من الهولندي نوا لانج والمدافع سام بيوكيما من إتمام انضمامهما رسميًا، في إطار خطة نابولي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يكثف الفريق تدريباته خلال الأيام المقبلة قبل خوض سلسلة من المباريات الودية التحضيرية، بينما تتجه الأنظار إلى كيفية توظيف دي بروين داخل المنظومة الجديدة، وما إذا كان سيقود مشروع العودة للمنافسة بقوة محليًا وأوروبيًا بعد موسم مخيب للآمال.