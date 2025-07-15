خلال ساعات .. برشلونة يرفع الشرط الجزائي في عقد نجمه إلى مليار يورو

كشف تقرير صحفي، عن تعديل قيمة الشرطة الجزائي في عقد الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني، خلال الساعات القليلة المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، ينتهي اليوم شرط فسخ عقد رونالد أراوخو البالغ 65 مليون يورو مع برشلونة.

وأضافت أنه اعتبارًا من الغد، سيصبح الشرط الجزائي مليار يورو.

برشلونة يكشف عن ثاني صفقاته الصيفية

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الإثنين، عن ثاني صفقاته الصيفية، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وأوضح النادي الإسباني في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع كوبنهاجن الدنماركي لانتقال اللاعب روني باردجي وسيوقع الجناح عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو 2029.

وُلد روني باردجي، السويدي الجنسية، في الكويت في 15 نوفمبر 2005، وهو لاعب شاب جديد انضم إلى نادي برشلونة، ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وهو معروف بمهارته وسرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، وهي صفات تجعله لاعبًا واعدًا في المستقبل.