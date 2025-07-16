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حياته مش للحديث.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة ووسائل الإعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حياته مش للحديث.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة ووسائل الإعلام

سامح عبد العزيز وطليقته داليا الديب
سامح عبد العزيز وطليقته داليا الديب
تقى الجيزاوي

وجهت المذيعة داليا فرج الديب وطليقة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز رسالة حاسمة لوسائل الإعلام والصحافة ، مؤكدة من خلالها انها ترفض تماما الظهور فى أي لقاءات صحفية أز مداخلات هاتفية للبرامج لأن حياته الشخصية ليست مادة للتداول .

وكتبت داليا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، “ طيب علشان بس نختصر الوقت والمجهود ....الإخوة الصحفيين المحترمين والمعدين المحترمين ...أنا لا هاعمل لا لقاءات صحفية ولا تلفزيونية و لا مداخلات”. ....

واستكملت: “سامح عبد العزيز موجود بأعماله و هى اللى بتتكلم عنه و طبعا الفنانين اللى اشتغلوا معاه ...أما حياته الشخصية فدى ملك ليه و لينا كأسرة...مش للحديث إطلاقا ...أرجوا التفهم ..و ادعوا له بالرحمة والمغفرة ...أشكركم جميعا”.

وفاة سامح عبدالعزيز 

ورحل عن عالمنا المخرج سامح عبدالعزيز صباح يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

المخرج سامح عبدالعزيز 

ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ،  جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية

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