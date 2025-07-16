بتصميم مذهل ومزايا احترافية.. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Vivo Y400 5G

يبدو أن شركة فيفو تُوسّع سلسلة هواتفها من سلسلة Y في الهند بإطلاق جهاز جديد من سلسلة Y400.

ووفقًا لمعلومات نشرها موقع 91mobiles Hindi، تستعد الشركة لإطلاق هاتف Vivo Y400 5G، والذي سيلي إطلاق هاتف Y400 Pro 5G الشهر الماضي.

وقد كشف التقرير عن تفاصيل رئيسية قبل إطلاقه رسميًا.

سلسلة هواتف فيفو Y400 برو

وفقًا للمنشور، من المقرر وصول هاتف Vivo Y400 5G إلى الهند مطلع أغسطس، وسيُطرح كنسخة اقتصادية من هاتف Y400 Pro.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بلونين - الأخضر الزيتوني والأبيض اللامع - مُصممين خصيصًا لمشتري الهواتف الذكية متوسطة السعر.

ومن المرجح أن يكون سعره أقل من 25,000 روبية هندية (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا).

على الجانب الآخر، سيحتوي هاتف Y400 5G على شاشة AMOLED مثقبة بمعدل تحديث 120 هرتز، على الرغم من أن حجم الشاشة الدقيق لم يُحدد بعد.

ومن المتوقع أن تتوفر الشاشة مع استجابة لمس سلسة.

ولم تُكشف بعد تفاصيل الجهاز الأخرى.

هاتف Vivo Y400 5G

فيفو Y400 برو 5G

أُطلق هاتف Vivo Y400 Pro 5G مؤخرًا في الهند، ويأتي بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.77 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة 4500 شمعة.

ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7300، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 90 واط لبطاريته التي تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير/ساعة، ويحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

أما في الخلف، فتضم الكاميرا مستشعر Sony IMX882 أساسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 24,999 روبية هندية في الهند.