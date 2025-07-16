قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهز قابلة للطي في الأسواق

كان عام ٢٠٢٥ حافلاً بأحداث الهواتف القابلة للطي، وخاصةً تلك التي تشبه الكتب. بعد أن كانت الهواتف القابلة للطي فئة تجريبية، أصبحت الآن تتنافس مع الهواتف اللوحية الفاخرة، حيث لا تقتصر مزاياها على شاشات أكبر في جيبك فحسب، بل تشمل أيضاً مكونات داخلية أفضل، وتجارب برمجية قيّمة، وتصميمات نحيفة ومتينة بشكل مدهش.إليكَ أفضل هواتف قابلة للطي.



1. هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 7



أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 7 بتصميم أخف وزنًا وسهولة استخدام مُحسّنة. يزن الهاتف 215 جرامًا فقط، ويبلغ سمكه 4.2 ملم عند فتحه. يتميز بشاشة QXGA+ AMOLED 2X أكبر حجمًا بقياس 8 بوصات، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة/متر مربع، مع استبدال الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة بكاميرا بدقة 10 ميجابكسل للحصول على صور أكثر وضوحًا.

قامت سامسونج بتحديث المعالج إلى Snapdragon 8 Elite لجهاز Galaxy، وأضافت مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل إلى الكاميرا الخلفية. وتحتفظ الكاميرا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. وتوفر واجهة المستخدم One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16.

يحتفظ الهاتفف ببطارية بسعة 4400 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط واللاسلكي بقدرة 15 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي. كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP48. يبدأ سعره من 1,999.99 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح للبيع ابتداءً من 25 يوليو في دول مختارة.

2-هاتف هونر ماجيك V5

أطلقت هونر هاتف ماجيك V5 في الصين، وهو أنحف هاتف قابل للطي في العالم. يبلغ سمك النسخة البيضاء العاجية 8.8 مم عند طيها و4.1 مم عند فتحها، ويزن 217 جرامًا. يستخدم الهاتف مفصل لوبان المعلق، الذي تم اختباره لتحمل 500,000 طية، ومُزود بزجاج كينج كونج العملاق للحماية.

تدعم شاشتا OLED الداخليتان بقياس 7.95 بوصة والخارجية بقياس 6.43 بوصة معدلات تحديث تبلغ 120 هرتزًا وسطوعًا يصل إلى 5000 شمعة.

ييعد الهاتف مقاوم للغبار بمعيار IP58 وللماء بمعيار IP59. يتضمن نظام الكاميرا الخلفية كاميرا بدقة 50 ميجابكسل عريضة، و50 ميجابكسل عريضة جدًا، و64 ميجابكسل مقربة 3 مرات مع تقريب رقمي يصل إلى 100 مرة. يستخدم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

يأتي الطراز الأعلى سعة 1 تيرابايت مزودًا ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6100 مللي أمبير/ساعة، بينما تستخدم الطرز الأخرى بطارية بسعة 5820 مللي أمبير/ساعة. يدعم الجهاز الشحن السلكي بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. تبدأ أسعاره من 8999 يوانًا (حوالي 1254 دولارًا أمريكيًا)، وهو متوفر للبيع حاليًا في الصين.



3-هاتف Oppo Find N5



يتميز هاتف Oppo Find N5 بشاشة داخلية AMOLED LTPO بدقة 2K بقياس 8.12 بوصة، وشاشة خارجية AMOLED بدقة FHD+ بقياس 6.62 بوصة. تدعم الشاشتان معدل تحديث يتراوح بين 1 و120 هرتز، وتعتيم PWM عالي التردد بتردد 2160 هرتز، ومدخل قلم. أصبحت الطية الآن أقل عمقًا بنسبة 30%.

يتميز هاتف Find N5 بمفصلة مرنة من التيتانيوم، أنحف بنسبة 26% وأكثر صلابة بنسبة 36% من ذي قبل. يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت. يعمل الجهاز بنظام ColorOS 15 المبني على نظام Android 15، والذي يوفر إمكانيات ذكاء اصطناعي جديدة، وتعدد مهام مُحسّن، وتكاملًا سلسًا مع أجهزة Mac عبر O+ Connect.

يأتي الهاتف القابل للطي مزودًا بكاميرا متعددة الاستخدامات، تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري 6x، وتتضمن تحسينات من هاسلبلاد. كما أنه مزود ببطارية بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. يتوفر عالميًا بسعر 1,944 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.