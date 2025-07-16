أرباح الأندية في مونديال أمريكا| تشيلسي يتصدر.. والأهلي في المركز الـ23

كشف تقرير صحفي، عن أرباح الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق تشيلسي لقب المونديال بعد اكتساح باريس سان جيرمان 3-0 في نهائي البطولة، الأحد الماضي.
تشيلسي الأكثر تحقيقًا للأرباح في البطولة بـ114.6 مليون دولار، بينما جاء الأهلي في المركز الـ 23 بـ 11.6 مليون دولار.
أرباح الأندية في المونديال
1- تشيلسي 114.6 مليون دولار
2- باريس سان جيرمان - 106.9 مليون دولار
3- ريال مدريد - 82.5 مليون دولار
4- فلومينسينسي 60.8 مليون دولار
5- بايرن ميونخ - 58.2 مليون دولار
6- بوروسيا دورتموند – 52.3 مليون يورو
7- مانشستر سيتي – 51.7 مليون دولار
8- بالميراس – 39.8 مليون دولار
9- إنتر ميلان – 36.8 مليون دولار
10- الهلال – 34.2 مليون دولار
11- بنفيكا – 32.2 مليون يورو
12- فلامنجو – 27.7 مليون دولار
13- بوتافوجو – 26.7 مليون دولار
14- يوفنتوس – 26.6 مليون دولار
15- بورتو – 24 مليون دولار
16- أتلتيكو مدريد – 21.4 مليون دولار
17- مونتيري – 21.1 مليون دولار
18- إنتر ميامي – 21.1 مليون دولار
19- ريفر بليت – 18.2 مليون دولار
20- بوكا جونيورز – 17.2 مليون دولار
21- ريد بول سالزبورج – 15.8 مليون دولار
22- صن داونز – 12.6 مليون دولار
23- الأهلي – 11.6 مليون دولار
24- الترجي – 11.6 مليون دولار
25- العين – 11.6 مليون دولار
26- لوس أنجلوس – 10.6 مليون دولار
27- سياتل ساوندرز – 9.6 مليون دولار
28- باتشوكا – 9.6 مليون دولار
29- أولسان هيونداي– 9.6 مليون دولار
30- أوراوا ريد دياموندز – 9.6 مليون دولار
31- الوداد الرياضي – 9.6 مليون دولار
32- أوكلاند سيتي – 4.6 مليون دولار