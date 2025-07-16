شاشة أكبر ومعالج أقوى.. أهم مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي الذي يعد الأسرع مقارنة بهاتف جالاكسي إس 25 القياسي .

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحظى هاتف سامسونج الرائد الاقتصادي القادم بسرعات شحن أسرع تُضاهي هاتف جالاكسي إس 25 ألترا .

مواصفات هاتف Galaxy S25 FE

أما عن أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 FE وقدرات الشحن فهو يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 10 فولت/4.5 أمبير أو 15 فولت/3 أمبير، أي ما يعادل حوالي 45 واط.

على الجانب الآخر ظلت طرازات Galaxy FE تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط، حتى مع هاتف Galaxy S24 FE الذي صدر العام الماضي إلا أن هاتف Galaxy S25 FE سيحصل أخيرًا على ترقية كبيرة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط وهو نفس دعم هاتف Galaxy S25 Ultra الرائد وتعد هذه مجرد واحدة من التحسينات العديدة المخطط لها لهاتف Galaxy S25 FE والتي قد تجعله أفضل هاتف من فئة Fan Edition حتى الآن .

تصميم هاتف Galaxy S25 FE

بناءً على ما نعرفه حتى الآن، يأتي تصميم هاتف Samsung Galaxy S25 FE بهيكل 7.4 مم، يُضاهي تقريبًا هيكل هاتف Galaxy S25 الأصغر حجمًا بسمك 7.2 مم. تتميز الواجهة الأمامية بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. أما من الداخل، فقد رُصد هاتف Galaxy S25 FE بمعالج Exynos 2400 على منصة GeekBench ، والذي قد يقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16