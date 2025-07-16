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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور.. صور

هدي الاتربي
هدي الاتربي

شاركت الفنانة هدى الاتربي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هدى الاتربي في الصور بإطلاله متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

عبّرت الفنانة هدى الإتربي عن حزنها الشديد بعد رحيل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، مشيرة إلى أنها لا تتابع كرة القدم بشكل كبير، لكن زيزو كان الاسم الوحيد الذي تعرفه وتتابعه داخل الفريق الأبيض.

وقالت هدى خلال لقائها في برنامج «بجد × راديو» عبر إذاعة إنرجي:
"أنا ماليش في الكورة خالص، والوحيد اللي كنت أعرفه في الزمالك هو زيزو.. وزعلت جدًا لما مشي، وحسيت إني فقدت الحاجة الوحيدة اللي كنت فاهمة فيها شوية".

هدي النبي هدي الاتربي نجوم الفن

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