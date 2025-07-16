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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صانع الألعاب تحت الميكروسكوب .. صفقة جديدة تقترب من الزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اقترب نادي الزمالك من إتمام صفقة مميزة لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن الزمالك أبدى تمسكًا كبيرًا بضم أحمد ربيع، نظرًا لما يملكه اللاعب من قدرات فنية عالية وإمكانات مميزة في خط الوسط، مشيرًا إلى أن الصفقة باتت مرتبطة بإتمام انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي.

وكانت الصفقة قد شهدت تعثرًا في بدايتها بسبب طلب نادي البنك الأهلي الحصول على الثنائي سيد عبدالله "نيمار" ومصطفى شلبي من الزمالك، إلا أن الاتفاق تم بالفعل على انتقال نيمار، ويتبقى حسم موقف شلبي لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تنتظر إنهاء التفاصيل النهائية خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في ضم أحمد ربيع ضمن خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

نادي الزمالك أحمد ربيع البنك الأهلي سيد عبدالله نيمار مصطفى شلبي

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