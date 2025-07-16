الزمالك يحدد 3 وديات في معسكر العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويبدأ الزمالك مبارياته الودية بمواجهة فريق رع يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، ثم يلتقي في المباراة الثانية أمام فريق الشمس يوم السبت 19 يوليو، فيما يختتم ودياته بملاقاة فريق وادي دجلة يوم الجمعة 25 يوليو.

وكان الفريق الأبيض قد دخل معسكرًا مغلقًا في العاصمة الإدارية منذ يوم أمس، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، والذي من المقرر أن يستمر حتى 27 يوليو الجاري.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتقييم مستويات بعض العناصر، خاصة الجدد والعائدين من الإعارات، قبل تحديد التشكيلة النهائية للموسم الجديد.