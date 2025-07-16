قرار عاجل بشأن مسؤول شركة تمويل استهلاكي بتهمة النصب على العملاء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس مسؤول بشركة خدمات وتمويل استهلاكي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على عملاء الشركة والاستيلاء على أموالهم، فى منطقة الصف بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة ومباحث الأموال العامة حول نشاط المتهم لبيان اتهامه فى جرائم مماثلة من عدمه، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لاحكام القانون.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الخدمات والتمويل الاستهلاكى بتعرض عدد من عملاء الشركة لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أرصدة التمويل الاستهلاكى للمحافظ الإلكترونية الصادرة لهم من الشركة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (موظف سابق بالشركة– له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة) حيث قام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه موظف سابق بالشركة وقيامه بالتحصل على البيانات الشخصية لعملاء الشركة إبان فترة عمله بها واستخدامها فى الاتصال بهم بزعم (تحديث البيانات أو إعادة تفعيل المحفظة) وتمكن بموجب ذلك من التحصل منهم على بيانات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى الشركة وأكواد إعادة التفعيل والاستيلاء على أرصدتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول - مبلغ مالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين احتوائه على الأدلة التى تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامى، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.