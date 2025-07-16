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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لايبزيج الألماني يتعاقد مع لاعب كوت ديفوار للشباب

لاعب كوت ديفوار للشباب
لاعب كوت ديفوار للشباب
مجدي سلامة

تعاقد نادي لايبزيج الألماني مع يان ديوماندي، لاعب منتخب ساحل العاج للشباب، قادمًا من ليجانيس الإسباني في دوري الدرجة الثانية.

كما أفادت التقارير أن النادي على وشك إتمام صفقتي لاعب خط الوسط الصربي أندريا ماكسيموفيتش والجناح البلجيكي يوهان باكايوكو.

ووقّع ديوماندي، البالغ من العمر 18 عامًا، عقدًا حتى يونيو 2030، وفقًا لما أعلنه النادي الألماني يوم الأربعاء.

وأمضى ديوماندي موسمًا واحدًا فقط في ليجانيس بعد انتقاله من نادي إيه إس فيرينزي، ومقره فلوريدا. شارك ديوماندي لأول مرة في الدوري ضد ريال مدريد، وسجل هدفين في 10 مباريات خاضها مع ليغانيس، لكنه لم ينجح في منع هبوطه في نهاية الموسم.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج: "إنه جناح أيسر يتمتع بسرعة مذهلة، ومراوغة قوية، ولياقة بدنية عالية، ونظرة ثاقبة نحو المرمى. علاوة على ذلك، لا يستسلم أبدًا ويلعب بروح جماعية رائعة. بهذه الصفات، يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا الذي نرغب في تقديمه هذا الموسم".

وكان من المتوقع أيضًا أن يُكمل لايبزيغ، الذي غاب عن التأهل الأوروبي الموسم الماضي، تعاقده مع ماكسيموفيتش وباكايوكو من ريد ستار بلغراد وبي إس في آيندهوفن على التوالي.

وانضم يوسف بولسن، الذي انضم إلى لايبزيغ عندما كان لا يزال في الدرجة الثالثة الألمانية عام ٢٠١٣، إلى هامبورغ الصاعد حديثًا. ومن بين المرشحين أيضًا للرحيل، بنيامين شيسكو ولويس أوبيندا.

وتأسست لايبزيج في عام 2009 عندما اشترت شركة ريد بول لتصنيع مشروبات الطاقة نادي إس إس في ماركرانشتات من الدرجة الخامسة وأعادت تسميته ومولت صعوده من خلال الأقسام الأدنى.

لايبزيج يان ديوماندي ليجانيس

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