تزوير في أوراق رسمية.. إبراهيم سعيد في النيابة ببلاغ جديد ضد طليقته

استمعت نيابة القاهرة الجدية لأقوال اللاعب السابق إبراهيم سعيد في بلاغ جديد يتهم فيه طليقته بالتزوير في أوراق رسمية.

وكانت قد حددت محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، نظر أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني، يوم 3 أغسطس المقبل.

وكانت محكمة الأسرة قضت بشطب الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بحبسه، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن.

وقال محمد رشوان محامي اللاعب أنه تقدم بالدعوي بناء علي طلب موكله بالدعوى للاستجابة لنداء طليقته والتي صرحت بأنها لا تستطيع التكفل برعاية ابنتي اللاعب والمصروفات الخاصة بهما، وأنه متمسك برعاية ابنتيه وسوف يوفر لهما كافة احتياجاتهم، كما كان في السابق قبل نشوب الخلافات الزوجية بينهما، ونتمني أن تستجيب للأمر.

وخلال أيام قليلة تفصل محكمة مدني القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى دعوى بطلان الحجز علي ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، وتحديداً في جلسة 22 يوليوالجاري، بعد أيام قليلة من قضاء فترة حبسه فى قضية نفقة لزوجته.