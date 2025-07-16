وزارة الرياضة توافق على استضافة مصر لكأس العالم لمضمار الدراجات

حصل مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استضافة مصر لبطولة كأس العالم للمضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للاتحاد المصري للدراجات، من أجل الاستعداد الجاد وتنظيم هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر.

من جانبه، أعرب الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، عن سعادته الكبيرة بالحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إستضافة بطولة كأس العالم للمضمار، مؤكدًا أن هذه البطولة تحظى باهتمام كبير من جميع الدول الممارسة لرياضة الدراجات، نظرًا لأنها إحدى المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس.

ووجَّه رئيس الاتحاد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد المصري للدراجات وموافقته على إستضافة الحدث العالمي بالقاهرة.



وقال رئيس اتحاد الدراجات أن مجلس الإدارة له دور إيجابي وبناء واستضافة مصر لهذا الحدث العالمي نجاح كبير يسند للمجلس المحترم.

وأشار رئيس الاتحاد أن مجلسه في انعقاد مستمر من أجل الاستعداد لهذه البطولة والخروج بتنظيم كأس العالم بشكل يليق باسم ومكانة مصر.