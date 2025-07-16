تحريات لكشف لغز العثور على جثة سيدة داخل فندق بـ وسط القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل غرفتها بأحد الفنادق في وسط القاهرة بالقرب من ميدان رمسيس.

لغز العثور على جثة سيدة داخل فندق بـ وسط القاهرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من العاملين بأحد الفنادق بالقرب من رمسيس أفاد بالعثور على جثة سيدة مقيمة منذ أيام داخل غرفتها بالفندق.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.