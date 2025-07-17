أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يُوقّع اتفاقية مشروع “الواحات الخضراء” وتحرير 23 مخالفة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يُوقّع اتفاقية مشروع "الواحات الخضراء

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء طيار إيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، والدكتور نصر الدين عبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد )، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "الواحات الخضراء " لاستصلاح وزراعة ٣٥ فدانًا من محصول القمح كمرحلة أولى، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتقنيات الزراعية المستدامة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وأوضح المحافظ أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ نموذج زراعي مستدام يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالاعتماد على الأساليب العلمية في إدارة الموارد المائية واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وتوفير فرص عمل و تدريب لأبناء المحافظة المستفيدين من المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع ١٧ أسرة بواقع فدان ونصف لكل مستفيد. مثمنًا الدور الوطني والمجتمعي لقطاع البترول في دعم خطط التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية بمدينة موط بالمرور على المخابز البلدية والمحال التجارية؛ لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين التأكد من التزام أصحاب المخابز باللوائح والقوانين المنظمة.

وأعلن بيان محافظة الوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير (٢٣) مخالفة متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن الخبز، وانتهاء صلاحية سلع غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية المخالفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود محافظة الوادي الجديد في ضبط الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة السلع الغذائية المتداولة بكافة المراكز.

رئاسة مركز باريس تبدأ تنفيذ مبادرة خدمتك فى قريتك اليوم بقرية بغداد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد بدء تنفيذ مبادرة (خدمتك فى قريتك)، والتى ستنفذ بقرى بغداد التابعة للمركز وتتضمن تقديم الخدمات للمواطنين ومنها كسح خزانات المواطنين وتجميل ونظافة القرية وانشاء سوق اليوم الواحد لبيع السلع والخضر واللحوم وخدمة التحصيل من المنازل ومقاومة البعوض والحشرات وغيرها من الخدمات التى ستقدم للمواطنين بمشاركه أهالى القرية.

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، إن تلك المبادرة تم إطلاقها تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضمن جهود المحافظة ورئاسة المركز لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى قرى المركز والتى يتم تنفيذها بصفة أسبوعية بواقع قرية كل أسبوع وذلك بمشاركة أهالى القرى.