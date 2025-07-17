قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب
مش بنتأخر عن ولادنا.. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور
زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة
يتقدمهم المحافظ .. الآلاف يشيّعون جثمان الكابتن ميمي عبد الرازق ببورسعيد
آدم كايد يصل القاهرة تمهيداً لانضمامه إلى الزمالك
رشوان توفيق: الليل وآخره مسلسل ديني يحمل مضامين أخلاقية
500 ألف دولار.. الزمالك يتعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي
دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بأراضي زراعية ونخيل بالقليوبية
أحسن حد يعوض زيزو.. طارق يحيى يتغنى بـ أحمد عبد القادر
فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يُوقّع اتفاقية مشروع “الواحات الخضراء” وتحرير 23 مخالفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يُوقّع اتفاقية مشروع "الواحات الخضراء

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء طيار إيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، والدكتور نصر الدين عبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد )، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "الواحات الخضراء " لاستصلاح وزراعة ٣٥ فدانًا من محصول القمح كمرحلة أولى، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتقنيات الزراعية المستدامة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وأوضح المحافظ أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ نموذج زراعي مستدام يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالاعتماد على الأساليب العلمية في إدارة الموارد المائية واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وتوفير فرص عمل و تدريب لأبناء المحافظة المستفيدين من المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع ١٧ أسرة بواقع فدان ونصف لكل مستفيد. مثمنًا الدور الوطني والمجتمعي لقطاع البترول في دعم خطط التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية بمدينة موط بالمرور على المخابز البلدية والمحال التجارية؛ لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين التأكد من التزام أصحاب المخابز باللوائح والقوانين المنظمة.

وأعلن بيان محافظة الوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير (٢٣) مخالفة متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن الخبز، وانتهاء صلاحية سلع غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية المخالفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود محافظة الوادي الجديد في ضبط الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة السلع الغذائية المتداولة بكافة المراكز.

رئاسة مركز باريس تبدأ تنفيذ مبادرة خدمتك فى قريتك اليوم بقرية بغداد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد بدء تنفيذ مبادرة (خدمتك فى قريتك)، والتى ستنفذ بقرى بغداد التابعة للمركز وتتضمن تقديم الخدمات للمواطنين ومنها كسح خزانات المواطنين وتجميل ونظافة القرية وانشاء سوق اليوم الواحد لبيع السلع والخضر واللحوم وخدمة التحصيل من المنازل ومقاومة البعوض والحشرات وغيرها من الخدمات التى ستقدم للمواطنين بمشاركه أهالى القرية.

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، إن تلك المبادرة تم إطلاقها تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضمن جهود المحافظة ورئاسة المركز لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى قرى المركز والتى يتم تنفيذها بصفة أسبوعية بواقع قرية كل أسبوع وذلك بمشاركة أهالى القرى.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

حفل الكرة الذهبية

أنظار العالم تتجه إلى الكرة الذهبية 2025.. 4 مرشحين للفوز

ديانج

ديانج وأحمد رضا.. محمد يوسف يكشف مصير اللاعبين من البقاء في الأهلي

لاعبي الأهلي

محمد يوسف يكشف حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد