الزراعة: إزالة 39 حالة تعد وتطهير المساقي خلال النصف الأول من يوليو

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزت من خلاله أنشطة وجهود قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من يوليو الجاري، فيما يتعلق بإزالة التعديات، وتطهير المساقي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الزراعية.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، تم خلال هذه الفترة إزالة 39 حالة تعدٍ في المهد بمساحة تقدر بحوالي 7729 مترًا مربعًا في مختلف القرى التي تشرف عليها مراقبات التنمية والتعاون التابعة للقطاع، فضلا عن بحث 46 نقطة متغير مكاني والرد عليها جميعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ذلك بالإضافة إلى حصر 110 حالات مخالفة تعدٍ على المجاري المائية بمراقبة السويس، وتم اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع أجهزة الري.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بدعم المزارعين بالخبرة والمعرفة، تم تنظيم قافلة إرشادية خدمية كبرى في نطاق مراقبة غرب النوبارية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والطب البيطري، شارك فيها أكثر من 40 خبيرًا وباحثًا، حيث قدمت الدعم الشامل للمزارعين والمربين من توصيات فنية وإرشادية، والكشف على رؤوس الماشية والأغنام، وتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وفحص المواشي العشار بالسونار، كذلك توفير التحصينات اللازمة مجانًا، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد 20 ندوة إرشادية تناولت موضوعات حيوية ومتنوعة شملت: الموالح والفواكه الاستوائية، تربية وصحة الحيوان، التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل، وسائل التمويل المتاحة والإقراض، ومقاومة دودة الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بأضرارها والتوصية بالمبيدات المعتمدة ومواعيد الرش وطرق المكافحة، كذلك عقد 8 مدارس حقلية حول محاصيل: (القطن، الأرز، السمسم، والموالح).



وأضاف حسين أنه تم أيضا تطهير 67 مسقى فرعية وخاصة ، فضلا عن تطهير 21 مصرفًا بجميع مراقبات التنمية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن جمعيات الأراضي المستصلحة قد شهدت أيضا جهودا مكثفة، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مع مركز الزراعات التعاقدية لبحث عقود توريد بعض المحاصيل والفاكهة للشركات المصنعة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري كممول للجمعيات التسويقية، إضافة الى توزيع 40 رأسًا من الأغنام من مشروع "سيل" على السيدات المنتفعات بمنطقة غرب سمالوط، بالإضافة إلى توزيع 40 شيكارة أعلاف من مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة سيل" بمراقبة بني سويف، كما تم عقد 3 جمعيات عمومية عادية وغير عادية بمراقبتي طيبة وبورسعيد، فضلا عن تطوير جمعيتي العاشر من رمضان والتوفيقية بمراقبة الإسماعيلية.