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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الأوبرا يتابع إستعدادات المهرجان الصيفي بإستاد الأسكندرية

رئيس الأوبرا يتابع استعدادات المهرجان الصيفي
رئيس الأوبرا يتابع استعدادات المهرجان الصيفي
أحمد بسيوني

تابع الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية إستعدادات اقامة فعاليات المهرجان الصيفى بمدينة الثغر والذى يقام لأول مرة بإستاد الأسكندرية بالتعاون مع محافظة الأسكندرية بقيادة الفريق المحافظ أحمد خالد حسن وذلك فى الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو الجارى، وذلكتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام إن إقامة صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية والأقدم في مصر وإفريقيا والتحفة المعمارية العريقة والذى تم تصميمه على غرار أقواس النصر اليونانية - الرومانية كما يضم جزءً من سور الأسكندرية الإسلامي القديم يعكس الفكر المتطور لوزارة الثقافة بإعتبار الأوبرا أحد قطاعاتها الفاعلة نحو توظيف الأماكن المفتوحة والمساحات غير التقليدية لإحتضان مختلف الأنشطة الإبداعية

 وأوضح أن البرنامج الفنى للفعاليات يتناسب مع طبيعة الأجواء الصيفية بالمدينة الساحلية ويعمل على جذب أكبر عدد من محبي الفنون الجادة ويشمل مزيجًا من العروض الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة، وذكر إن حفل الإفتتاح يقام فى التاسعة مساء الأحد 27 يوليو ويحييه النجم إيهاب توفيق ويسبقه فقرة للموسيقى العربية بعنوان شباب فى شباب ويقودها الموسيقار الدكتور محمد الموجى ويشارك بها كل من كنزي، حنان عصام، ياسر سعيد، وتابع إن اليوم التالى الإثنين 28 يوليو يضم فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبها حفل للفنان أحمد جمال.

 أما الثلاثاء 29 يوليو فتتألق الفنانة ريهام عبد الحكيم فى أمسية طربية من وحى زمن الفن الجميل بعد فاصل بعنوان شباب فى شباب 2 لمجموعة من مطربى الاوبرا هم محمد الخولى، فرح الموجى، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويشهد الأربعاء 30 يوليو لقاء لفريق وسط البلد مع جمهوره من الأجيال الجديدة بعده يقدم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله الشهيرة، وتختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للنجم خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بعدد من مؤلفاته العصرية.

كما ثمن الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا التعاون مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الأسكندرية مشيدًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بمحافظة الأسكندرية لتوفير كافة سبل نجاح المهرجان لضمان خروج الحدث فى أبهى صورة بما يعكس ريادة الثقافة المصرية وعراقة دار الأوبرا وتوجهها نحو تطوير أدواتها والإنفتاح على شرائح جماهيرية أوسع فى مختلف ربوع الوطن.

الإسكندرية دار الأوبرا علاء عبدالسلام المهرجان الصيفي ستاد الإسكندرية

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