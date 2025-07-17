قبل بدء مهمته.. خيسوس يطيح بـ4 لاعبين خارج النصر السعودي

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب النصر السعودي، قرر الإطاحة بأربعة لاعبين خارج الفريق.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، قدم البرتغالي خيسوس قائمة أولية إلى إدارة النادي، تضم اللاعبين المستبعدين من خططه للموسم الجديد.

وأضافت أن القائمة، تشتمل على أربعة لاعبين، هم فهد الزبيدي، فهد الطالب، منصور الشمري وآسر هوساوي مع احتمال إضافة لاعبين آخرين بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الذي يبدأ، الأحد القادم، في النمسا لمدة 14 يومًا، تليه مرحلة ثانية في البرتغال، ثم العودة إلى الرياض، 11 أغسطس المقبل.

وكان النصر السعودي أعلن الاثنين الماضي تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس

وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وتابع: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.