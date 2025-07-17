الغندور يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك السابق بشأن وعده للجماهير

وجه الإعلامي خالد الغندرو رسالة لـ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بخصوص صفقات الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.









وفي هذا الإطار كتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على"فيس بوك": “الزملكاوية منتظرين الصفقتين اللي وعد بيهم أستاذ ممدوح عباس بعد رحيل زيزو”.

وسبق ووعد ممدوح عباس جماهير نادي الزمالك بالتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، وذلك بعد رحيل أحمد مصطفى “زيزو” للنادي الأهلي بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”:"إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم".