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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيريز يودع لوكاس فاسكيز بكلمات مؤثرة: كنت قدوة لأجيال ريال مدريد

فاسكيز
فاسكيز
إسلام مقلد

في لحظة مؤثرة حملت كثيرًا من العاطفة والوفاء، ودّع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز بعد مشوار امتد لعشر سنوات في صفوف الفريق الأول، وأكثر من ذلك داخل جدران النادي الملكي، إذ نشأ وتدرج في أكاديمية "لا فابريكا" منذ الصغر.

وشهد مساء الخميس إقامة حفل وداع بسيط للنجم المتوج مع الميرينجي بـ23 لقبًا، بعد مشاركته في 402 مباراة، مثّل خلالها مثالًا للانتماء والالتزام بقيم ريال مدريد.

وفي كلمته الوداعية، قال بيريز: "من بين كل اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم وجسدوا روح ريال مدريد، يبرز اسم أحد ناشئينا العظماء. اليوم نشكر لاعبنا العزيز لوكاس فاسكيز على كل ما قدمه لهذا النادي".

وأضاف رئيس النادي: "لقد كنت تجسيدًا حقيقياً لما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد: التفاني، الروح الجماعية، ووضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار. كنت دائمًا مثالاً للاعب الذي لا يتوقف عن القتال حتى اللحظة الأخيرة".

وأشار بيريز إلى أن فاسكيز لا يُذكر فقط بالألقاب، بل بالقيم التي غرسها داخل غرف الملابس وقلوب الجماهير، قائلاً: "لقد حققت بطولات عظيمة صنعت بها تاريخ نادينا، لكن الأهم أنك كنت قدوة لكل ناشئي ريال مدريد، صورة للنزاهة والالتزام والعمل الجاد".

وختم بيريز رسالته بتعبير عاطفي مؤثر: "لقد قضيت نصف حياتك داخل أسوار هذا النادي العظيم. شكراً لك على كل شيء. أنت دائماً واحد منا، وريال مدريد سيبقى بيتك إلى الأبد. أشعر بالفخر كرئيس لأنني كنت شاهداً على مسيرتك هنا".

فلورنتينو بيريز نادي ريال مدريد ريال مدريد لوكاس فاسكيز

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