تعليق ناري من شوبير على صفقات الزمالك الصيفية .. ماذا قال؟

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على موسم الانتقالات الصيفية في نادي الزمالك وما يقوم به مسؤولو النادي خلال المرحلة الحالية مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "الحقيقة فيه حاجة عاجبني في الزمالك تحس السنة دي كده فيه حالة من الهدوء وحالة من الصمت الطيب المطلوب، لأن أحيانا الصمت بيكون مطلوب فميش الهيصة والدوشة اللي بتبقى موجودة كل سنة عند الزمالك".

وأوضح شوبير: "الناس كل شوية بيعلنوا عن صفقة بهدوء، يعني الزمالك أعلن عن ضم كل من: أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان وهيلعن قريبا عن أحمد ربيعة ماشي في سكته سواء داخلي أو خارجي وبدأ يمشي لاعيبة برضه في هدوء من غير زيطة".

وتابع شوبير: "بص اختلف مع أشخاص زي ما أنت عايز لكن في النهاية لما بتتكلم على كيان زي نادي الزمالك لازم يكون له احترامه كانت المشكلة دائما وأبدا إن الهيصة بتيجي من قلب الناس المسؤولة داخل نادي الزمالك هما اللي بيعملوا لك أزمة ويعمل لك مشكلة، وبالتالي وصلوا الزمالك إنه يبدأ كل موسم بهيصة ومش عارف اللاعيبة أيه ومين مشي ومين قعد، لكن أهم ما يميز الزمالك في المرحلة دي الهدوء الشديد جدا".

وأضاف شوبير: “تخيل أنت قاعد في بيتك وكل شوية رزع وهبد هتعرف تشتغل، ولا لما تكون الدنيا هادية وبتسمع موسيقا، بالتأكيد بتفرق، فما بالك لما تكون بتشتغل ومصر كلها بتتكلم عليك وحواليك فالعمل في هدوء وصمت بداية النجاح”.