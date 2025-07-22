معتزلتش… ضياء الميرغني يطمئن الجمهور على حالته الصحية

كشف الفنان ضياء الميرغني في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري بعد غياب طويل عن الساحة الفنية: “أنا الحمد لله بخير وبطمن كل جمهوري و شكراً علي المحبة و السؤال”.

وأضاف الميرغني: “أنا بخير و لم اعتزل الفن و فخور بكل الأعمال الي قدمتها.. وأنا تعبان شوية لكن الحمد لله بخير و شكرا لكل الجمهور”.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان”.



وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.