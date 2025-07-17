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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو «التشييد والبناء»: نجاح المدن الساحلية يكون بالحياة الدائمة والاستثمار المتكامل

المدن الساحلية
المدن الساحلية
محمود محسن

قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الدولة المصرية ترسم خريطة عمرانية جديدة من خلال إنشاء مدن ساحلية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، إلا أن نجاح هذه التجربة يتطلب رؤية متكاملة تضمن ديمومة العمل في تلك المدن وعدم اقتصارها على الموسم الصيفي فقط.

وأوضح عبدالرؤوف، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن جذب السكان إلى المدن الساحلية أهم من جذب المستثمرين، لأن السكان هم من يضمنون استمرار النشاط طوال العام، مضيفًا: «نمتلك سواحل تضاهي أجمل مناطق أوروبا، ولدينا مناخ مميز على مدار العام، ولذلك يجب أن تعمل مدن مثل العلمين الجديدة كبديل لمدن كالإسكندرية من خلال توفير الصناعات والخدمات والمرافق التي تسمح بالحياة اليومية الكاملة، وليس مجرد الاستخدام الموسمي».

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الساحل الشمالي من الإسكندرية إلى مطروح هائل، لكنه بحاجة إلى تكامل الجهود بين القطاع الخاص والدولة، مؤكدًا أن تكلفة الإنشاء في هذه المناطق تستدعي استغلالها بشكل دائم وليس موسمي، قائلاً: «يجب تحويل الوحدات السياحية إلى غرف فندقية مستغلة، كما تفعل دول مثل اليونان، حيث تتغير أسعار الإقامة حسب الموسم دون توقف النشاط».

وتابع عبدالرؤوف: «الدولة قامت ببناء الطرق والمطارات، ولدينا مطارات في العلمين ورأس الحكمة ومطروح، وهناك مشاريع زراعية كبرى مثل مشروع مستقبل مصر، وهو ما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية إذا تم استكماله بشكل متكامل».

وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية في الساحل الشمالي خلال فصل الشتاء، قائلاً: «لا يصح أن نُحاسب الفنادق والمحال تجاريًا بنفس المعدلات على مدار العام رغم أن النشاط يتوقف في غير موسم الصيف».

المهندس محمد عبدالرؤوف التشييد البناء خريطة عمرانية الموسم الصيفي

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