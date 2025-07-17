أستاذة علوم سياسية: الصمت العربي يهدد مستقبل المنطقة في مواجهة مشروع التقسيم

حذّرت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذ العلوم السياسية، من خطورة استمرار الصمت العربي إزاء ما يُحاك للمنطقة تحت ما يعرف بمخطط "الشرق الأوسط الجديد"، مؤكدة أن هذا المشروع ليس مجرد رؤية جيوسياسية، بل هو استراتيجية ممنهجة لإعادة تقسيم المنطقة جغرافيًا وديمغرافيًا، وإضعاف الدول الوطنية لصالح الكيانات الهشة والطائفية.

الواقع الحالي في فلسطين وسوريا

وأكدت وهدان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الواقع الحالي في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا يكشف بوضوح عن معالم هذا المخطط، الذي يستهدف تفكيك وحدة المجتمعات، وضرب الهوية الثقافية والحضارية، وتحويل العالم العربي إلى ساحات نفوذ متصارعة بين القوى الدولية.

وشددت على أن لحظة التحرك العربي قد حانت، ليس فقط عبر البيانات الدبلوماسية، بل من خلال تحالفات استراتيجية حقيقية تحفظ الأمن القومي العربي، وتدعم قوى المقاومة والصمود، وتُفشل محاولات تفكيك الكيانات القائمة.

وأضافت أن الفوضى المصطنعة، وتغذية النزاعات الطائفية، ومحاولات تطبيع الاحتلال وتذويب الحق الفلسطيني، ليست مجرد تطورات عشوائية، بل هي أدوات ممنهجة في سياق تنفيذ هذا المخطط. مطالبة النخب السياسية والفكرية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها في توعية الشعوب ومواجهة مخاطر التغريب والتقسيم.

واختتمت وهدان بالتأكيد على أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا على الوعي، وأن أول خطوات المواجهة تبدأ بإدراك الشعوب لحجم المؤامرة وتكاتفها للدفاع عن أوطانها ومقدّراتها.

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