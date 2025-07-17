رونالدو يغيب عن ضربة البداية في النصر.. وجورجي جيسوس يبدأ مهمته رسميًا

بدأ نادي النصر السعودي استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، وسط غياب لافت لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تغيب عن المران الأول للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الخميس في العاصمة الرياض، تحت إشراف المدير الفني الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس.

النادي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كواليس انطلاق التدريبات، والتي تضمنت تدريبات بدنية ولياقية واختبارات أداء، إيذانًا بمرحلة جديدة من التحضير الفني بقيادة المدرب المخضرم جيسوس، الذي تولى المهمة مؤخرًا.

وأعلن النصر أن كريستيانو رونالدو، إلى جانب المدافع الفرنسي محمد سيماكان، سيكتفيان بالالتحاق بزملائهما خلال معسكر الفريق المنتظر في النمسا، بعد الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

كما غاب عن المران الأول ستة لاعبين محليين هم: نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبد الإله العمري، علي الحسن، وأيمن يحيى، وذلك بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية 2025. ومن المقرر أن ينضموا لمعسكر النمسا بعد انتهاء إجازتهم الإضافية.