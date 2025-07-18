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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تطرح ألبوم Nancy 11

نانسي عجرم
نانسي عجرم
قسم الفن

أطلقت نانسي عجرم ألبومها الجديد "Nancy 11"، الذي يتضمّن 11 أغنية تمثّل محطات مختلفة من مشاعرها وتجاربها.

واختارت نانسي عجرم أن تُعبّر عن هذا المشروع الجديد بكلمات مباشرة لجمهورها: "دي لغة الحب".


غلاف الألبوم، الذي ظهرت فيه نانسي عجرم بشخصيتين متقابلتين ترتديان الأسود، حمل رمزية واضحة: نانسي تواجه ذاتها.

هذا التوجّه كان واضحاً أيضاً في الإعلان الترويجي الأول الذي قالت فيه:"كل حقبة عندها نقطة تحوّل... وهيدي نقطتي... رحلة من القوة، الشغف والحقيقة... قصة واحدة، أحد عشر فصلاً... والبداية هلّق".

شاركت نانسي عجرم في ألبومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، وليد سعد، عطار، محمد يحيى وغيرهم.


انتهت نانسي عجرم من تسجيل جميع أغاني الألبوم  منذ فترة وكان جاهزا للطرح،  ولكن الظروف التى تمر بيها المنطقة كانت غير ملائمة لطرحه.

‎طرحت نانسي عجرم، منذ فترة أغنية "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

‎كانت نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم أغاني نانسي عجرم

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