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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسيوط.. مشروع تنموي متكامل بأبوتيج لإنهاء الأسواق العشوائية ودعم الاقتصاد المحلي

أجرى اللواء محافظ أسيوط يتفقد الموقع المقترح لإنشاء مشروع تنموي متكامل بمدينة أبوتيج
أجرى اللواء محافظ أسيوط يتفقد الموقع المقترح لإنشاء مشروع تنموي متكامل بمدينة أبوتيج
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد الموقع المقترح لإنشاء مشروع تنموي متكامل بمدينة أبوتيج، على مساحة 5700 متر مربع بمنطقة قبلي السوق القديم، يشمل مبنى إداري يضم خدمات متعددة، ومبنى تجاري، ومقر للحملة الميكانيكية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة منى فرغلي، مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان.

استغلال المساحة المجاورة للسلخانة القديمة

وخلال المعاينة، وجه المحافظ بدراسة استغلال المساحة المجاورة للسلخانة القديمة كسوق للجملة، بالإضافة إلى تحويل المبنى الإداري بمقر الحملة الميكانيكية القديم إلى عيادات ومقر لإدارة السوق الجديد، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان التغلب على أي معوقات محتملة وتسريع وتيرة العمل وفق الجدول الزمني المخطط، مشددًا على التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع، لما له من أهمية في تنظيم الحركة المرورية، واحتواء الباعة الجائلين، فضلاً عن دوره في توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعزز من التمكين الاقتصادي للمواطنين.

أسيوط مشروع تنموي مدينة أبوتيج البنية التحتية تطوير الأسواق العشوائية مركز ومدينة أبوتيج وزارة التموين مديرية الإسكان

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