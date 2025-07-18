لوكمان يعاني من إصابة.. وغيابه عن أتالانتا يهدد انتقاله إلى إنتر

كشف تقرير صحفي أن النجم النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي، يعاني من إصابة عضلية في ربلة الساق قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ما قد يلقي بظلاله على مستقبله المنتظر في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما نشره موقع "فوتبول إيطاليان"، فإن لوكمان شعر بانزعاجات عضلية عقب الحصة التدريبية الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، وتفاقم الألم تدريجيًا خاصة عند تسديد الكرة، ما استدعى إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأكد التقرير أن الإصابة ليست خطيرة لكنها ستمنع لوكمان من المشاركة في تدريبات الفريق مؤقتًا، ما قد يؤثر على جاهزيته البدنية في حال انتقاله إلى فريق جديد هذا الصيف.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، إذ يُعد لوكمان على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة أتالانتا خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن توصل لاتفاق شخصي مع إنتر ميلان للانضمام إليه، لكن الصفقة لا تزال معلقة بسبب الخلاف المالي بين الناديين.

وكان إنتر قد قدم عرضًا أوليًا بقيمة 40 مليون يورو، بينما يُصر أتالانتا على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه المتألق، ويأمل النيراتزوري أن تسهم رغبة اللاعب في حسم الصفقة بالضغط على إدارة ناديه لتقريب وجهات النظر.

ويعد لوكمان (26 عامًا) أحد أبرز نجوم أتالانتا خلال الموسم المنصرم، حيث ساهم بأهداف حاسمة، من بينها هاتريك تاريخي في نهائي الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى.