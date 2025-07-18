إخلاء العقارات المجاورة لـ عقار الساحل بشبرا في القاهرة

أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة في القاهرة عقارات مجاورة لـ عقار الساحل المنكوب تحسبا لوقوع انهيارات ولفحص العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الساحل بشبرا مصر، فور إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، انتقل رجال الحماية رفقة قوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ.

وأسفرت التحريات وعمليات البحث عن ضحايا عن تسبب الأتربة المتصاعدة نتيجة الانهيار في إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق إضافة إلى جروح وكدمات وسحجات، ومصرع شخص جراء الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.