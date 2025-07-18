2.46 مليون يورو مكاسب برشلونة من إصابة تير شتيجن

كشف تقرير صحفي أن نادي برشلونة الإسباني قد يستفيد ماليًا من الإصابة التي يُعاني منها حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك بموجب برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، لاحظ برشلونة لأول مرة معاناة تير شتيجن من آلام الظهر عقب مشاركته مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال وفرنسا يومي 4 و8 يونيو الماضي.

وأبلغ النادي الكتالوني فيفا رسميًا أن الإصابة تعود إلى مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما قد يُتيح له المطالبة بالتعويض في حال تجاوزت فترة غيابه 28 يومًا متتاليًا.

وأضاف التقرير أن برشلونة قد يحصل على مبلغ يتجاوز مليوني يورو، وتحديدًا 2.46 مليون يورو، إذا استمر غياب الحارس لفترة تصل إلى 4 أشهر، وفقًا لبنود البرنامج الذي يهدف لحماية الأندية من الخسائر الناتجة عن إصابات لاعبيها خلال المباريات الدولية.

وسبق أن استفاد برشلونة من البرنامج ذاته في إصابة جافي مع منتخب إسبانيا في عام 2023، وكذلك مع المدافع رونالد أراوخو الذي أصيب خلال مشاركته مع أوروجواي في كوبا أمريكا 2024.

وتترقب إدارة برشلونة تطورات حالة تير شتيجن، سواء على المستوى الطبي أو المالي، في ظل استمرار تأثير الإصابات الدولية على خطط الفريق في الموسم الجديد.