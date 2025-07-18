محمد خير: دخلت مجال الإنشاد بالصدفة من خلال حلقة حفظ القرآن بالمسجد

قال المنشد محمد خير مؤسس فرقة البشائر الدمشقية للإنشاد الديني، إنه خلال تواجده في سوريا كان منضما لفرقة اسمها البشائر المحمدية للإنشاد الديني ودخل فردا فيها بالصدفة حيث انضم من خلال حلقة تدريب وحفظ قرآن ورئيس الفرقة مؤذن الجامع ثم أصبح منشدا وظل فيها حتى عام 2013.

وأشار المنشد محمد خير، خلال لقائه مع برنامج "مدد"، مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن فرقة البشاير الدمشقية تأسست بعد قدومه لمصر وبها أعضاء سوريين ومصريين، كما لفت إلى أن هناك انشودات تميزوا بتقديمها لم يسبقهم أحد في أداءها.

وأوضح المنشد محمد خير، أنهم قادرون على ادخال الات موسيقية فيما يقدموه من انشاد ديني لكن نشأتهم السورية تجعلهم ملتزمين بطريقة معينة في الانشاد دون استخدام الالات، مضيفا: "احنا كمنشأة دمشقي تربينا على كده والعرف والعقيدة تقول كده وبنحب الآلات الايقاعية اكثر