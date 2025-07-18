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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستضيف بطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين بمشاركة 32 دولة

الجودو
الجودو

تستعد مصر لاستضافة بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين خلال الفترة من 14 حتى 25 أغسطس المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف وتنفيذ الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، في حدث دولي مهم على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري للمكفوفين، أن البطولة تُعد إحدى المحطات الدولية الرئيسية، حيث تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين (IBSA) ضمن البطولات المؤهلة رسميًا لدورة الألعاب البارالمبية باريس ، وهو ما يُضفي على المنافسات أهمية كبرى وطابعًا تنافسيًا من الطراز الرفيع.

وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللوجستية والفنية المتعلقة باستضافة البطولة، بما في ذلك تجهيز الصالات الرياضية، واستقبال الوفود الدولية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للرياضيين من أصحاب الهمم.

يُشارك في البطولة 32 دولة من مختلف القارات، يمثلها نخبة من لاعبي الجودو المكفوفين، الذين يسعون لانتزاع مراكز متقدمة تُضاف إلى رصيدهم في التصنيف الدولي، في إطار سعيهم للتأهل إلى البارالمبياد.

وتتوقع اللجنة المنظمة حضورًا رسميًا من وفود الاتحاد الدولي للجودو للمكفوفين، إلى جانب تغطية إعلامية محلية وعالمية، نظرًا لما تمثله البطولة من دعم مباشر لقضية دمج أصحاب الهمم في الرياضة الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

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