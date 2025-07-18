ننشر صورة أدم ضحية انهيار عقار مصر القديمة

حصل موقع صدى البلد على صورة ضحية عقار مصر القديمة المنهار الذي أسفر عن وجود ضحايا وإصابات، وتبين أن الشاب يدعى أدم.

انتهت فرق الحماية المدنية في القاهرة من أعمال البحث في أنقاض عقار مصر القديمة المنكوب بعد استخراج 3 مصابين وجثة من أسفل أنقاض العقار.

وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن العقار قديم بأسقف خشبية وحاول 4 أشخاص التسلل إلى داخله وسرقة أخشاب منه فانهار العقار عليهم اثناء تواجدهم بداخله.

وأكدت التحريات أن العقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين حوائط حاملة واسقف خشبية وخالى من السكان لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وتم عمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت التحريات أن 4 عمال روبابيكيا تسللوا إلى العقار فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بـ انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ.

وانتشلت أجهزة أمن القاهرة 4 اشخاص من أسفل انقاض العقار المنكوب وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.