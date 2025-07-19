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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف المتهم بهتـ.ك عرض الطفل ياسين.. الإثنين

استئناف المتهم بهتـ.ك عرض الطفل ياسين.. الاثنين
استئناف المتهم بهتـ.ك عرض الطفل ياسين.. الاثنين
إسلام دياب

تنظر محكمة استئناف الإسكندرية، بعد غد الاثنين 21 يوليو 2025، استئناف صبري.ك، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد حكمت بالسجن المؤبد على صبري . ك، 79 عامًا، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تلقت بلاغًا من ولي أمر الطفل ياسين، 5 سنوات، باتهام موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنه.

تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة استئناف الإسكندرية هتك عرض الطفل ياسين هتك عرض الطفل ياسين السجن المؤبد

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