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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاربي سيندي: كرم المصريين فاق توقعاتي.. ولم أشعر بالغربة في أي مكان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت السائحة الكورية وصانعة المحتوى، كاربي سيندي، إن زيارتها لمصر كانت مليئة بالمفاجآت السعيدة، حيث فاق كرم الضيافة الذي لقيته من الشعب المصري جميع توقعاتها.

 وأوضحت سيندي، في تصريحاتها، أن ما عاشته من مواقف إيجابية تجاوز كل الصور والانطباعات التي كوّنتها عن البلاد قبل زيارتها، مشيرة إلى أنها لم تشعر أبدًا بالغربة في أي مكان.

السائحة الكورية: مشاعر إيجابية ومواقف إنسانية لا تُنسى خلال زيارتي لمصر

في لقاء خاص عبر "زووم" مع قناة إكسترا نيوز، كشفت سيندي أن أول يوم لها في مدينة الأقصر كان بداية لرحلة مليئة بالمفاجآت السارة. 

وقالت إن استقبال العاملين في الفندق كان دافئًا ومليئًا باللطف، ما جعلها تشعر بالترحاب منذ لحظة وصولها.

سيندي: الشعب المصري جعلني أشعر وكأنني في بيتي

وأضافت أنها لم تواجه أي موقف خلال زيارتها يسبب لها شعورًا بالغربة، بل على العكس، كان الجميع دائمًا مستعدًا للمساعدة والتعاون. 

وأكدت أنها شعرت وكأنها في وطنها، وهذا ما جعل تجربتها في مصر مختلفة تمامًا عن أي مكان آخر.

لحظات مدهشة في الأقصر والقاهرة وسيوة تستحق أن تروى للعالم

وتابعت سيندي مشيرة إلى أنها وثقت رحلتها بالكامل عبر منصاتها على الإنترنت، لأن التجربة المصرية كانت غنية بالمواقف الإنسانية الجميلة. 

 وذكرت أن أبرز هذه اللحظات كانت في شوارع القاهرة وسيوة، حيث فقدت طريقها في منطقة الجيزة، فوقف سائق تاكسي لمساعدتها، وأرشدها بكل حب حتى شعرت بالأمان. 

وقالت: "هذه اللحظة لن أنساها أبدًا، لأنها تجسد حقيقة الطيبة المصرية".

السائحة الكورية قناة إكسترا نيوز الأقصر والقاهرة

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