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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"مستقبل مصر" يوقّع مذكرة تفاهم لدعم البنية الرقمية وتوطين التكنولوجيا

مذكره تفاهم
مذكره تفاهم
ولاء عبد الكريم

وقّع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية الرقمية، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتشغيل مراكز البيانات، بما يدعم رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء دولة عصرية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.

تمثل المذكرة محطة محورية في جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز السيادة الرقمية، حيث تركز على تطوير قدرات وطنية متكاملة تُسهم في دعم مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتجارية التي ينفذها الجهاز، عبر بناء عمود فقري رقمي يضمن الكفاءة والسيادة على البيانات، ويُدار بكوادر مصرية مؤهلة.

شهد مراسم التوقيع حضور كل من اللواء محمود الضوى، مساعد رئيس الجهاز للعلاقات الحكومية، واللواء حازم يحيى، مساعد رئيس الجهاز لسلاسل الإمداد، إلى جانب قيادات شركة هواوي، يتقدمهم السيد لي جون فنغ، نائب رئيس هواوي العالمية، والسيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر، والسيد عبدالله الزياتي، مدير تطوير أعمال القطاع الحكومي بالشركة.

وأكد الدكتور بهاء الغنّام، رئيس جهاز مستقبل مصر، أن المذكرة تُعد خطوة استراتيجية نحو توحيد المنصات والمعايير الرقمية، ودعم قرارات الدولة بالمعلومة اللحظية، قائلًا: "نعمل على تأسيس بنية رقمية تكنولوجية تدعم استدامة المشروعات التنموية، وتُسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا، وتقليل التكلفة مع تحسين كفاءة الأداء".

من جانبه، أعرب السيد بنجامين هو عن فخره بشراكة هواوي مع جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بدعم مسار التحول الرقمي في مصر، وتعزيز البنية الذكية، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال خبراتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث يجسد التعاون بين الجهاز وهواوي نموذجًا متقدمًا للشراكة التنموية التي تجمع بين التكنولوجيا والإنتاج، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين المبادرات القومية في الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات العامة.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شركة هواوي البنية التحتي المبادرات الذكاء الاصطناعي

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