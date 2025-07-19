اليونان تقترب من إطلاق أول مرصد إقليمي لرصد تغير المناخ في أوروبا

أفاد عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة اليونانية أثينا، أن اليونان أوشكت على الانتهاء من مشروع علمي هو الأول من نوعه في جنوب شرق أوروبا، يتمثل في إنشاء مرصد إقليمي متخصص برصد التغيرات المناخية وعلوم الأرض، وذلك على جزيرة «أنتيكيثيرا» الواقعة في قلب البحر المتوسط.

موقع جغرافي فريد لرصد الظواهر البيئية

وأوضح بركات، في مداخلة مباشرة خلال برنامج «صباح جديد»، أن اختيار جزيرة «أنتيكيثيرا» جاء بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع عند نقطة التقاء التيارات الهوائية القادمة من أوروبا وأفريقيا، مما يمنحها قدرة استثنائية على رصد مكونات بيئية دقيقة مثل الغبار المعدني، والتلوث الصناعي، ودخان الحرائق، والملح البحري، وهي عناصر جوهرية في تحليل آثار التغير المناخي.

تمويل أوروبي واستثمار في المستقبل العلمي

وأشار المراسل إلى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 48 مليون يورو، بتمويل مشترك من مصادر أوروبية ووطنية، ومن المخطط أن يتم إنجازه بالكامل بحلول منتصف عام 2026. ولفت إلى أن هذا الاستثمار يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات البيئية والمناخية في المنطقة.

شبكة متقدمة من أجهزة الرصد وتحليل الظواهر المتطرفة

أكد بركات أن المرصد الجديد لن يكون مجرد بنية تحتية علمية، بل يمثل "مهمة وطنية والتزامًا طويل الأمد" تجاه البيئة والمناخ، مشددًا على أن المنشأة ستُسهم في تحليل الظواهر المناخية المتطرفة التي يعاني منها إقليم البحر المتوسط، مثل موجات الجفاف، والحرائق، والعواصف الترابية.