قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال
لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء
كيف تكون مربيا حازما مع أولادك دون عنف؟.. الأوقاف توضح
لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس
زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع الخبرات الدولية تطوير تطبيقات ذكية لتحسين تقديم الخدمات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع فريق شركة Esri العالمية، وعدد من مستخدمي تطبيقاتها الذكية من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتوظيف التكنولوجيا المكانية في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .

وخلال الاجتماعات، استعرضت منال عوض جهود الوزارة في تطوير منظومة متكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، من خلال استخدام التطبيقات الجغرافية الذكية ، وأكدت أهمية التوسع في استخدام هذه الأدوات، لضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو أولويات التنمية المحلية، وتحقيق التكامل بين المشروعات، وقياس مؤشرات الأداء التنموي بشكل دقيق وشفاف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع Esri على تطوير تطبيق إلكتروني متكامل، يتيح تتبع تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات (سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة)، ويضمن تحقيق أفضل استغلال للموارد، وربط الاستثمارات العامة بخطط التنمية المحلية بشكل مباشر.

كما شهدت اللقاءات استعراض تجربة دولية رائدة في استخدام التطبيقات الذكية عبر الهاتف المحمول لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بتقديم الخدمة، وانتهاءً بقياس مدى رضا المواطن عن أدائها ، وعلقت الوزيرة على أهمية هذه التطبيقات، خاصة أنها تتيح ربط تقديم الخدمة بالموقع الجغرافي الفعلي، مما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الموارد بدقة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تمتلك بالفعل تطبيقات حكومية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة ازري العالمية للربط الجغرافي بين هذه الخدمات وخريطة توزيعها لضمان التكامل بين تقديم الخدمة وموقعها وتقييم المواطن لها.

وفي سياق متصل، تناولت الاجتماعات مشروعًا جديدًا للتخطيط العمراني التشاركي، يهدف إلى إشراك جميع شركاء التنمية في عملية اتخاذ القرار التخطيطي، بما يشمل المواطنين، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية ، حيث أكدت د.منال عوض أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة إشراك أصحاب المصلحة في التخطيط للمشروعات القومية.

ويعتمد المشروع على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح مشاركة الآراء المجتمعية عبر خريطة تفاعلية، بما يساعد في تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، ويقلل من تكلفة التنفيذ، ويعزز كفاءة المشروعات، ويضمن حسن استغلال المال العام.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اللقاءات بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في تطوير آليات التخطيط العمراني، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ثقة المواطن في أداء الحكومة.

التنمية المحلية منال عوض شركة Esri العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

أرشيفية

عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

ترشيحاتنا

لجنة المنشآت الجامعية تتابع جاهزية كليتي نوعية بورسعيد والطفولة المبكرة

لجنة المنشآت الجامعية تتابع جاهزية كليتي نوعية بورسعيد والطفولة المبكرة

البالون الطائر بالاقصر

سحر السماء .. 28 رحلة بالون تنقل 630 سائحا فوق معابد الأقصر

رئيس جامعة بورسعيد: تطوير الإدارات المالية أولوية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

رئيس جامعة بورسعيد: تطوير الإدارات المالية أولوية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

بالصور

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد