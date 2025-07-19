قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء
جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير
صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق
50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
حكم الحجامة يثير جدلا فقهيا.. كريمة: ليست سنة.. ودار الإفتاء تحسم الخلاف
الزمالك يتحرك لحسم عقود اللاعبيين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل .. التعليم تحسم الجدل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

33 % ارتفاعا فى الصادرات| مطالب برلمانية بوضع خطط لتبسيط الإجراءات وتحفيز النمو.. ونائب يؤكد أهمية سد الفجوة الدولارية

وزير المالية
وزير المالية
أميرة خلف
  • وزير المالية: الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى
  • برلماني: الدولة حريصة على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة  لخدمة الاقتصاد القومي
  • نائبة تطالب بضرورة تشجيع المصنعين وجذب مستثمرين عالميين لاحداث طفرة في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.

كما أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة .

وتعليقا على تصريحات وزير المالية، ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات "كجوك" بشأن زيادة نسبة الارتفاع في الصادرات إلى 33٪ ، مؤكدا أنها تعد نجاحا كبيرا للاقتصاد الوطني .

وأشار" الشوربجي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن الدولة حريصة على تحقيق عوائد اقتصادية من قطاعي الصناعة والزراعة ، وذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

وشدد عصو النواب على ضرورة العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره أحد مقومات التنمية الرئيسية .

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن  الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، كونها أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة .

وأشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن دعم رجال الصناعة في مصر، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية جبارة ، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا كبيرة علاوة على موقعها الجغرافي المتميز في القارة السمراء، الأمر الذي يجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية  إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين من خلال منحهم مزيد من التسهيلات ، فضلا عن زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات لصالح الاقتصاد القومي.

أحمد كجوك وزير المالية مبادلات الديون الاقتصاد القطاع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

عمل مجتمعى

التزام ميدبنك المجتمعي.. تغطية تكاليف 8 عمليات استئصال أورام

بشير جامع، وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الصومالى التعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ

تصنيف فوربس

قادة المستقبل.. كيف يشكل التنفيذيون الإقليميون وجه الاقتصاد الحديث

بالصور

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد